Максимов Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Максимов Тихон
Мать: Максимова Ольга
Рождение ребёнка
28.04.1966
Дочь: Сладкова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Максимова Екатерина Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Максимова Екатерина Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно