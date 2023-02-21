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Максимов Василий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Тихон

Мать: Максимова Ольга

Рождение ребёнка
28.04.1966

Дочь: Сладкова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Максимова Екатерина Акимовна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Максимова Екатерина Акимовна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Екатерина Акимовна

Смерть
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
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