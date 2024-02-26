Пыжов Егор Савельев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжов Егор Савельев (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Пыжов Савелий Трофимов (Ич)

Мать: Пыжова Марфа Осипова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Анисья Иванова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)

Место жительства
Неизвестно
Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Пыжов Семен Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Пыжова) Домна Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Пыжова) Агафья Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Пыжов Родион Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Пыжов Василий Егоров (Ич)

Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Пыжова) Мавра Егорова (Вна)

Мать ребёнка: Пыжова Анисья Иванова (Вна)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно

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