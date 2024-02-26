Пыжов Егор Савельев (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Пыжова) Домна Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Пыжова) Агафья Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Пыжов Василий Егоров (Ич)
Мать ребёнка: Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Пыжова) Мавра Егорова (Вна)
Мать ребёнка: Пыжова Анисья Иванова (Вна)
Смерть
Неизвестно