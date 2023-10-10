Фокина (Харакоз) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1900
Дата смерти25.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1900
Отец: Харакоз Михаил Антонович
Мать: Харакоз Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
09.01.1926
Дочь: Мельник Галина Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Диамидович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Войнилович Ада Ивановна
Отец ребёнка: Фокин Иван Диамидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1982