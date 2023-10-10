Фокина (Харакоз) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (Харакоз) Ольга Михайловна

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Место рождения

Ялта

Дата рождения

05.09.1900

Дата смерти

25.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1900

Отец: Харакоз Михаил Антонович

Мать: Харакоз Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
09.01.1926

Дочь: Мельник Галина Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Диамидович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Войнилович Ада Ивановна

Отец ребёнка: Фокин Иван Диамидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Иван Диамидович

Смерть
25.11.1982
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