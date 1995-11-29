Рузанова (Лобанова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузанова (Лобанова) Тамара

Место рождения

Россия, Москва

Дата рождения

26.05.1932

Дата смерти

29.11.1995

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1932

Отец: Лобанов Иван

Мать: Лобанова Наталия

Россия, Москва
Бракосочетание
15.09.1962

Муж: скрыто настройками приватности

Россия, Москва
Рождение ребёнка
12.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Москва
Смерть
29.11.1995
Россия, Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Раевское кладбище
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