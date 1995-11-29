Рузанова (Лобанова) Тамара
Место рожденияРоссия, Москва
Дата рождения26.05.1932
Дата смерти29.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1932
Отец: Лобанов Иван
Мать: Лобанова Наталия
Россия, Москва
Бракосочетание
15.09.1962
Муж: скрыто настройками приватности
Россия, Москва
Рождение ребёнка
12.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Москва
Смерть
29.11.1995
Россия, Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, Раевское кладбище