Матыльская (Матыльская) Злата Либа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыльская (Матыльская) Злата Либа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

?.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Макальский Хаита Ароновна

Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Шуляк Эстер (Лиза)

Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Левитин Сарра

Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Рождение ребёнка
10.05.1895

Сын: Мотыльский Абрам

Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Матыльский Хаим

Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)

Смерть
?.11.1953
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