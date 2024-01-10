Матыльская (Матыльская) Злата Либа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти?.11.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Макальский Хаита Ароновна
Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Шуляк Эстер (Лиза)
Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Новый Двор Лидского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Левитин Сарра
Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Рождение ребёнка
10.05.1895
Сын: Мотыльский Абрам
Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Матыльский Хаим
Отец ребёнка: Мотыльский Арон (Рувим-Арон)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1953