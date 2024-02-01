Лысенко (Протасова) Прасковья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысенко (Протасова) Прасковья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Протасов Иосиф Дмитриевич

Мать: Протасова Ефросинья Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лысенко Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Лысенко Григорий

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Лысенко Григорий

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Лысенко Николай Григорьевна

Отец ребёнка: Лысенко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенко Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Лысенко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Лысенко Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысенко Григорий

Смерть
Неизвестно
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