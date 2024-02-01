Лысенко (Протасова) Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лысенко Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Лысенко Григорий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Лысенко Григорий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Лысенко Николай Григорьевна
Отец ребёнка: Лысенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенко Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Лысенко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Лысенко Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лысенко Григорий
Смерть
Неизвестно