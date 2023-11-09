Кубиковский Гвидон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Кубиковский Иван Гвидонович
Мать ребёнка: не указана
Городище, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1898
Сын: Кубиковский Антон Гвидонович
Мать ребёнка: не указана
Проживал в селе Шведы-Городище.
Смерть
Неизвестно