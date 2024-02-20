Остапенко Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остапенко Павел Алексеевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

13.08.1777

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Остапенко Алексей Григорьевич

Мать: Матрена Ивановна

Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Смерть
13.08.1777
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
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