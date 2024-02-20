Остапенко Павел Алексеевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти13.08.1777
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: Остапенко Алексей Григорьевич
Мать: Матрена Ивановна
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка
Смерть
13.08.1777
Россия Харьковская губ.,Сумской уезд Терешковская волость с.Шпилевка