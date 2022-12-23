Фрицлер (Евдокимова) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1909
Дата смерти29.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фрицлер Владимир Александрович
Бракосочетание
До 1932
Рождение ребёнка
14.08.1932
Сын: Фрицлер Александр Владимирович
Отец ребёнка: Фрицлер Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Иванова Вера Вольдемаровна
Отец ребёнка: Фрицлер Владимир Александрович
Смерть
29.11.1985