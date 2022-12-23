Фрицлер (Евдокимова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрицлер (Евдокимова) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1909

Дата смерти

29.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
28.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фрицлер Владимир Александрович

Бракосочетание
До 1932

Муж: Фрицлер Владимир Александрович

Рождение ребёнка
14.08.1932

Сын: Фрицлер Александр Владимирович

Отец ребёнка: Фрицлер Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Иванова Вера Вольдемаровна

Отец ребёнка: Фрицлер Владимир Александрович

Смерть
29.11.1985

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