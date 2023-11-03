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Шестернин Филипп Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шестернин Алексей Федорович

Мать: Шестернина 1, Мелькова 2 Агафья Павловна

Рождение ребёнка
30.01.1864

Сын: Шестернин Василий 1 Филипов

Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Акилина Филипова

Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
08.02.1870

Сын: Шестернин Федор Филиппов

Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
30.06.1872

Дочь: Марфа Филипова

Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
18.07.1873

Сын: Шестернин Иван Филипов

Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
30.01.1876

Сын: Шестернин Василий Филиппов

Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова

Рождение ребёнка
16.05.1878

Сын: Шестернин Ефрем Филипов

Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова

ВД Сорокин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестернина Елизавета Федорова

Смерть
Неизвестно
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