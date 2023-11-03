Шестернин Филипп Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1864
Сын: Шестернин Василий 1 Филипов
Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Акилина Филипова
Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
08.02.1870
Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
30.06.1872
Дочь: Марфа Филипова
Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
18.07.1873
Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
30.01.1876
Сын: Шестернин Василий Филиппов
Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова
Рождение ребёнка
16.05.1878
Мать ребёнка: Шестернина Елизавета Федорова
ВД Сорокин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно