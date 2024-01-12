Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Петр Исаков

Мать: Анна Никифорова

Смерть
Неизвестно
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