Лопухов Владимир Николаевич 1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопухов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Лопухов Николай Васильевич

Мать: Лопухова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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