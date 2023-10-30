Кудрявцева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Парасковья

Отец ребёнка: не указан

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1840

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Парасковья

Отец ребёнка: не указан

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно
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