Кудрявцева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1840
Сын: Петр
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Смерть
Неизвестно