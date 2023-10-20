Таймасова Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаймасова Татьяна Юрьевна

Таймасова Татьяна Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1981

Отец: не указан

Мать: Таймасова Марина Егоровна

Рождение ребёнка
23.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close