Таймасова Татьяна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1981
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан