Родион
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Тимофей Петров
Мать: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Паксеваткин Ефим Родионович
Мать ребёнка: Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Андрей
Мать ребёнка: Настасья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Федорова
Смерть
1827