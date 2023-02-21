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Родион

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Тимофей Петров

Мать: Анна Матвеева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Паксеваткин Ефим Родионович

Мать ребёнка: Настасья Федорова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Настасья Федорова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Настасья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Федорова

Смерть
1827
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