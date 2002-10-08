Алтухова (Епифанова) Клавдия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Епифанова) Клавдия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1935

Дата смерти

08.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1935

Отец: Епифанов Владимир

Мать: Епифанова Мария Савельевна

Рождение ребёнка
17.04.1957

Сын: Алтухов Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич

Яргара, Леовский район
Рождение ребёнка
17.05.1960

Дочь: Школяр Галина Витальевна

Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.06.1961

Дочь: Никифорова Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич

Никоново, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1963

Сын: Алтухов Юрий Витальевич

Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич

Яргара, Леовский район
Рождение ребёнка
25.09.1972

Дочь: Жаркова Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова Алла Витальевна

Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Виталий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтухова Алла

Отец ребёнка: Алтухов Виталий Дмитриевич

Смерть
08.10.2002
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