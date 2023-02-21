Рыбкин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбкин Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рыбкин Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Рыбкина Лукерья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбкина Лукерья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбкина Зоя

Мать ребёнка: Рыбкина Лукерья Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбкина Раиса

Мать ребёнка: Рыбкина Лукерья Константиновна

Смерть
Неизвестно
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