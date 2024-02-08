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Маркелов Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1919

Дата смерти

26.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1919

Отец: Маркелов Фёдор Дмитриевич

Мать: Маркелова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
30.01.1942

Дочь: Яковлева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1948

Сын: Маркелов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1956

Дочь: Викторова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.09.1974
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