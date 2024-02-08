Маркелов Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1919
Дата смерти26.09.1974
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1919
Рождение ребёнка
30.01.1942
Дочь: Яковлева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1948
Сын: Маркелов Василий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1956
Дочь: Викторова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.09.1974