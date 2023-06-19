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Антонов Яков Прокопьевич

Место рождения

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.04.1881

Дата смерти

18.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЯШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881

Отец: Антонов Прокопий Алексеев

Мать: Анна Иванова

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Антонов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1921

Сын: Антонов Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Антонова Анна Яковлева

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Антонова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Антонова Юлия Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Антонова Иуния Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева

Скочково, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Мария Алексеева

Смерть
18.07.1967
Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область