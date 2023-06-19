Антонов Яков Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1881
Дата смерти18.07.1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881
Отец: Антонов Прокопий Алексеев
Мать: Анна Иванова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Антонов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
01.07.1921
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Антонова Анна Яковлева
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Антонова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Антонова Юлия Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Антонова Иуния Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Мария Алексеева
Смерть
18.07.1967
Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область