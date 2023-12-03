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Храмцов Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1917

Сын: Храмцов Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Храмцова Февронья Ивановна

Пинеровка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лялина Евдокия Моисеевна

Мать ребёнка: Храмцова Февронья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Додина Анастасия Моисеевна

Мать ребёнка: Храмцова Февронья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храмцова Февронья Ивановна

Смерть
1929
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