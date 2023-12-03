Храмцов Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1917
Сын: Храмцов Николай Моисеевич
Мать ребёнка: Храмцова Февронья Ивановна
Пинеровка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лялина Евдокия Моисеевна
Мать ребёнка: Храмцова Февронья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Додина Анастасия Моисеевна
Мать ребёнка: Храмцова Февронья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929