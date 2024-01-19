Архангельская (Павлова) Надежда Христофоровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти16.07.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодского мещанского сословия.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1893 ст.
Антипьевская церковь. Поручители: по жениху - Вологодский мещанин Андрей Сергиев Загоскин и Почетный гражданин Доримедонт Иванов Высоковский; по невесте - Вологодские мещане Иоанн Александров Денисов ... Показать все