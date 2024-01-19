Архангельская (Павлова) Надежда Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архангельская (Павлова) Надежда Христофоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

16.07.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодского мещанского сословия.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архангельский Павел Николаевич

Смерть
16.07.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Антипьевская церковь. Поручители: по жениху - Вологодский мещанин Андрей Сергиев Загоскин и Почетный гражданин Доримедонт Иванов Высоковский; по невесте - Вологодские мещане Иоанн Александров Денисов ... Показать все
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