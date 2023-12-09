Чапов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.?

Дата смерти

10.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1960

Сын: Чапов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Чапова Прасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
25.07.1962

Сын: Чапов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Чапова Прасковья Терентьевна

Рождение ребёнка
28.05.?

Сын: Чапов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Чапова Прасковья Терентьевна

Смерть
10.04.?
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