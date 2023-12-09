Чапов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.?
Дата смерти10.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1960
Сын: Чапов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Чапова Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
25.07.1962
Мать ребёнка: Чапова Прасковья Терентьевна
Рождение ребёнка
28.05.?
Мать ребёнка: Чапова Прасковья Терентьевна
Смерть
10.04.?