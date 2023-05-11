Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Грищук Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Грищук Афанасий Евдокимович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1923

Сын: Грищук Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Грищук Афанасий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Афанасий Евдокимович

Смерть
Неизвестно