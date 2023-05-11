Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Грищук Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Грищук Афанасий Евдокимович
Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1923
Отец ребёнка: Грищук Афанасий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно