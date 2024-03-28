Дупшун Меңги Мөңгеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дупшун Мөңге
Мать: Душпун Розалия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салчак Лопсан-Чимит Чагар-оолович
Отец ребёнка: Салчак Чагар-оол Седен-оолович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салчак Чайнаа Чагар-ооловна
Отец ребёнка: Салчак Чагар-оол Седен-оолович
Бракосочетание
Неизвестно