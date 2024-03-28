Дупшун Меңги Мөңгеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дупшун Меңги Мөңгеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дупшун Мөңге

Мать: Душпун Розалия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салчак Лопсан-Чимит Чагар-оолович

Отец ребёнка: Салчак Чагар-оол Седен-оолович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салчак Чайнаа Чагар-ооловна

Отец ребёнка: Салчак Чагар-оол Седен-оолович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салчак Чагар-оол Седен-оолович

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