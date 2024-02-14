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(Бариева) Закиябану

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фатых

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров Фатых

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Фатыхова) Мусфиря

Отец ребёнка: Сабиров Фатых

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фатых

Рождение ребёнка
30.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Фатых

Смерть
Неизвестно

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