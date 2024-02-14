(Бариева) Закиябану
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабиров Фатых
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Фатыхова) Мусфиря
Отец ребёнка: Сабиров Фатых
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
30.04.1937
Смерть
Неизвестно