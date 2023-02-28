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Гарифуллин Игорь Шайхуллович
Гарифуллин Игорь Шайхуллович
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
09.11.1970
Пол
Мужской
Отец
Гарифуллин Шайхула Хабибулович
1934 г.р.
Мать
Гарифуллина (Кравченко) Валентина Васильевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1970
Отец:
Гарифуллин Шайхула Хабибулович
Мать:
Гарифуллина Валентина Васильевна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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