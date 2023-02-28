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Гарифуллин Игорь Шайхуллович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1970

Отец: Гарифуллин Шайхула Хабибулович

Мать: Гарифуллина Валентина Васильевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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