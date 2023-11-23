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Измайлов Николай Владимиров

Место рождения

с. Троицкое в Бору, Ростовский уезд

Дата рождения

1826

Дата смерти

09.11.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Измайлов (голубинский) Владимир Николаев

Мать: Анна Михайлова

с. Троицкое в Бору, Ростовский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
губернский секретарь, служивший в Ярославской духовной консистории на должности писца
Смерть
09.11.1858
Похороны
Неизвестно
село Троицкое в Бору, Ростовского уезда
захоронен на приходском кладбище
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