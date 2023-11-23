Измайлов Николай Владимиров
Место рожденияс. Троицкое в Бору, Ростовский уезд
Дата рождения1826
Дата смерти09.11.1858
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
с. Троицкое в Бору, Ростовский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
губернский секретарь, служивший в Ярославской духовной консистории на должности писца
Смерть
09.11.1858
Похороны
Неизвестно
село Троицкое в Бору, Ростовского уезда
захоронен на приходском кладбище