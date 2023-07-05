Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Ефимий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 113 лист
Смерть
Неизвестно