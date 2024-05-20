Овчаренко Никанор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчаренко Владимир
Мать: ?
Место жительства
Неизвестно
Воронежская область, с.Калач
Рождение ребёнка
25.12.1893
Сын: Овчаренко Степан Никанорович
Мать ребёнка: Овчаренко Пелагея Кондратьевна
Воронежская область, с.Калач
Рождение ребёнка
1901
Сын: Овчаренко Дмитрий Никанорович
Мать ребёнка: Овчаренко Пелагея Кондратьевна
Смерть
Неизвестно