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Болодурин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1917

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1939

Сын: Болодурин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Болодурина Анна Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Призыв на военную службу
23.06.1941
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болодурина Анна Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болодурина Анна Ивановна

Смерть
?.02.1942
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Пропал без вести.
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