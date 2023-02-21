Болодурин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1917
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1939
Сын: Болодурин Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Болодурина Анна Ивановна
Призыв на военную службу
23.06.1941
Рождение ребёнка
14.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болодурина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болодурина Анна Ивановна
Смерть
?.02.1942
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Пропал без вести.