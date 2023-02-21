Девятов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевятов Георгий

Девятов Георгий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1842 по 1843

Пол

Мужской

Отец

С 1811 по 1812 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1842 по 1843

Отец: Девятов Яков

Мать: Девятова Ксения

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close