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Девятов Георгий
Девятов Георгий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 1842 по 1843
Пол
Мужской
Отец
Девятов Яков
С 1811 по 1812 г.р.
Мать
Девятова (Поздеева) Ксения
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
С 1842 по 1843
Отец:
Девятов Яков
Мать:
Девятова Ксения
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