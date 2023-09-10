Шкунов Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкунов Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нихаенко Елена Владимировна

Рождение ребёнка
25.05.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нихаенко Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нихаенко Елена Владимировна

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