Шкунов Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нихаенко Елена Владимировна
Рождение ребёнка
25.05.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нихаенко Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно