Овчинников Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Владимир

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
19.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Леонидовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Леонидовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Любовь Леонидовна

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
27.01.?
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Год 1995 или 1996
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