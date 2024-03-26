Овчинников Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Леонидовна
Рождение ребёнка
28.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Любовь Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.?
Год 1995 или 1996