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Шевчук Гермоген Акимович
Шевчук Гермоген Акимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шевчук Аким
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Шевчук Аким
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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