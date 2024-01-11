Левитина (Этингова) Рая (Рейзараиза) (Рейза,Раиза) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитина (Этингова) Рая (Рейзараиза) (Рейза,Раиза)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Этингов Лейб (Леонтий)

Мать: Этингова Ривва

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