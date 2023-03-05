Петровская Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петровский Михаил Осипович
Отец ребёнка: Петровский Осип Григлрьевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Петровский Осип Григлрьевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ремизова Александра Осиповна
Отец ребёнка: Петровский Осип Григлрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно