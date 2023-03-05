Петровская Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Елена Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петровский Михаил Осипович

Отец ребёнка: Петровский Осип Григлрьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Петровский Иван Осипович

Отец ребёнка: Петровский Осип Григлрьевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ремизова Александра Осиповна

Отец ребёнка: Петровский Осип Григлрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Осип Григлрьевич

Смерть
Неизвестно
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