Ожегов Алексей ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожегов Алексей ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1798

Жена: Ожегова Авдотья Панкратиева

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Балыкина Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Ожегова Авдотья Панкратиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожегов Иван

Мать ребёнка: Ожегова Авдотья Панкратиева

Смерть
Неизвестно
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