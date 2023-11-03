Ожегов Алексей ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1798
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Балыкина Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Ожегова Авдотья Панкратиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожегов Иван
Мать ребёнка: Ожегова Авдотья Панкратиева
Смерть
Неизвестно