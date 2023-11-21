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Мальгин Матвей Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Мальгин Прокопий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мальгин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Мальгина Степанида Илларионовна

Пьянково, Ирбитское, Свердловская область
Образование
До 1940
3 класса среднего спец.. нет
Призыв на военную службу
14.01.1942
Ирбитским РВК Женат, 4ребенка не судим,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Степанида Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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