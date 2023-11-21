Мальгин Матвей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Мальгин Прокопий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мальгин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Мальгина Степанида Илларионовна
Пьянково, Ирбитское, Свердловская область
Образование
До 1940
3 класса среднего спец.. нет
Призыв на военную службу
14.01.1942
Ирбитским РВК Женат, 4ребенка не судим,
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно