Гибадуллин Рафис Маулитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Рафис Маулитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гибадуллина Гузель Рифгатовна

Рождение ребёнка
05.08.2004

Дочь: Гибадуллина Сафийя Рафисовна

Мать ребёнка: Гибадуллина Гузель Рифгатовна

Рождение ребёнка
28.11.2008

Дочь: Гибадуллина Сара Рафисовна

Мать ребёнка: Гибадуллина Гузель Рифгатовна

Рождение ребёнка
14.11.2013

Сын: Гибадуллин Юсуф Рафисович

Мать ребёнка: Гибадуллина Гузель Рифгатовна

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