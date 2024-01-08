Гибадуллин Рафис Маулитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гибадуллина Гузель Рифгатовна
Рождение ребёнка
05.08.2004
Дочь: Гибадуллина Сафийя Рафисовна
Мать ребёнка: Гибадуллина Гузель Рифгатовна
Рождение ребёнка
28.11.2008
Дочь: Гибадуллина Сара Рафисовна
Мать ребёнка: Гибадуллина Гузель Рифгатовна
Рождение ребёнка
14.11.2013
Сын: Гибадуллин Юсуф Рафисович
Мать ребёнка: Гибадуллина Гузель Рифгатовна