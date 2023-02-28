Веретенникова-Кондрашева Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова-Кондрашева Елена Ивановна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Иван

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Родионова Степанида Осиповна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Широкая (воропаева) Зиновия Осиповна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ямина Федора Осиповна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Скребнева Ксения Осиповна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Картавых Феврония (Евфросинья) Осиповна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Веретенников-Кондрашев Степан Осипович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Веретенников Маркел Осипович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Веретенникова Агриппина Осиповна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич

Смерть
1770
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