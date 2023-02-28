Веретенникова-Кондрашева Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Родионова Степанида Осиповна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Дочь: Широкая (воропаева) Зиновия Осиповна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Дочь: Ямина Федора Осиповна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Сын: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Дочь: Скребнева Ксения Осиповна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Дочь: Картавых Феврония (Евфросинья) Осиповна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Сын: Веретенников-Кондрашев Степан Осипович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Сын: Веретенников Маркел Осипович
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич
Дочь: Веретенникова Агриппина Осиповна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Иосиф Исаевич