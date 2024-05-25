Кутузова Ткачева Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Ткачева Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.02.2020

Сын: Иванов Сергей Даниилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.2021

Дочь: Иванова Анна Данииловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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