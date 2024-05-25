Кутузова Ткачева Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.02.2020
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.2021
Дочь: Иванова Анна Данииловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности