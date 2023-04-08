Ермолаев Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермолаев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Ермолаев Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Ермолаев Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно