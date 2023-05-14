Ремшуев Веденикт Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Ремшуев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Дочь: Ремшуева Татьяна Ведениктова
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ремшуева Ирина Ведениктовна
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ремшуев Филимон Ведениктович
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ремшуев Андрей Ведениктович
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ремшуева Варвара Ведениктовна
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ремшуев Кирилл Ведениктович
Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно