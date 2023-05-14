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Ремшуев Веденикт Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Ремшуев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Дочь: Ремшуева Татьяна Ведениктова

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ремшуева Ирина Ведениктовна

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ремшуев Филимон Ведениктович

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ремшуев Андрей Ведениктович

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ремшуева Варвара Ведениктовна

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ремшуев Кирилл Ведениктович

Мать ребёнка: Ремшуева Марья Феофановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ремшуева Марья Феофановна

Смерть
Неизвестно