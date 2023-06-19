Перфильева Коновалова (Лушникова) Ольга Разумниковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева Коновалова (Лушникова) Ольга Разумниковна

Место рождения

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

18.05.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Лушников Эразм ( Разумник) Ферапонтович

Мать: не указана

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60 оп1 дело 178 358 об
Рождение ребёнка
14.10.1876 ст.

Дочь: Перфильева Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Перфильев Михаил Иванович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 178, 358 об
Бракосочетание
?.05.1896

Муж: Коновалов Федор Иванович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Михаил Иванович

Смерть
18.05.1905 ст.
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 141, 150 об. От простуды