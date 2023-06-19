Перфильева Коновалова (Лушникова) Ольга Разумниковна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853
Дата смерти18.05.1905 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1853
Отец: Лушников Эразм ( Разумник) Ферапонтович
Мать: не указана
Фонд Д-60 оп1 дело 178 358 об
Рождение ребёнка
14.10.1876 ст.
Дочь: Перфильева Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Перфильев Михаил Иванович
Фонд Д-60, оп 1, дело 178, 358 об
Бракосочетание
?.05.1896
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.05.1905 ст.
Фонд Д-60, оп 4, дело 141, 150 об. От простуды