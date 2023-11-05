Шишлонова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишлонова Наталья Владимировна

Шишлонова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

2009 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1983

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.2009

Дочь: Шишлонова Валерия Владиславовна

Отец ребёнка: Шишлонов Владислав Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишлонов Владислав Владимирович

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