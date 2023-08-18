Вершинина Зиновия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Зиновия Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Петр Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1710
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