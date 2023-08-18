Вершинина Зиновия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вершинин Петр Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1710