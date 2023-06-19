Прусакова (-) Ирина Анисимова
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Прусаков Степан Евстигнеев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Степанова
Отец ребёнка: Прусаков Степан Евстигнеев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Прусаков Андрей Стефанович
Отец ребёнка: Прусаков Степан Евстигнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно