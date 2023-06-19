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Прусакова (-) Ирина Анисимова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Прусаков Степан Евстигнеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Степанова

Отец ребёнка: Прусаков Степан Евстигнеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Прусаков Андрей Стефанович

Отец ребёнка: Прусаков Степан Евстигнеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусаков Степан Евстигнеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно