Воронова (Голубева) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1972
Дочь: Гапанович Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Воронов Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
28.04.1979
Дочь: Воробьева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Воронов Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно