Воронова (Голубева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронова (Голубева) Надежда Михайловна

Воронова (Голубева) Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1972

Дочь: Гапанович Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Воронов Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
28.04.1979

Дочь: Воробьева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Воронов Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Виктор Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close