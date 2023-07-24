Демчан Феодосия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти01.03.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демчан Роман
Смерть
01.03.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
от чахотки https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-F98L-K?cc=4426189&cat=827202