Демчан Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемчан Феодосия Васильевна

Демчан Феодосия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

01.03.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демчан Роман

Смерть
01.03.1888 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
от чахотки https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-F98L-K?cc=4426189&cat=827202