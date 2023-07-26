(Самойленко) Елена Владимировна
Место рожденияУкраина
Дата рождения09.12.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1967
Украина
Рождение ребёнка
16.03.1987
Дочь: Галиаскарова Виктория Анатольевна
Отец ребёнка: Сребнюк Анатолий Михайлович
Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Развод
Неизвестно
Развелись через год после прекращения совместного жительства