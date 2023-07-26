(Самойленко) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самойленко) Елена Владимировна

Место рождения

Украина

Дата рождения

09.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1967

Отец: Самойленко Владимир Александрович

Мать: Самойленко Кристина Акимовна

Украина
Рождение ребёнка
16.03.1987

Дочь: Галиаскарова Виктория Анатольевна

Отец ребёнка: Сребнюк Анатолий Михайлович

Заречное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Развод
Неизвестно

Муж: Сребнюк Анатолий Михайлович

Развелись через год после прекращения совместного жительства
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